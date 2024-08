Avião faz pouso de emergência em praia de Santa Catarina

Cena aconteceu em Palhoça, Santa Catarina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência na praia do município de Palhoça, em Santa Catarina, neste sábado, 10. Não há informações sobre possíveis feridos.

De acordo com canal de notícias CNN Brasil, a Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada logo após o ocorrido, e investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V) foram notificados do caso.

Um registro mostra o momento em que um popular assiste o pouso do avião.

“Tá voando baixo, tá se falhando todo, mais um avião com B.O.”, diz a testemunha ao assistir a tentativa de pouso.

A FAB já coletou informações para abrir uma investigação sobre o pouso de emergência.

Veja o vídeo: