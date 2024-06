Avião faz pouso forçado em rodovia e deixa feridos em São Paulo | A TARDE

Um avião utilizado para voo de instrução fez um pouso forçado na rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo, na manhã deste sábado, 8. Os dois ocupantes da aeronave se feriram durante o acidente, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas para resgatar as vítimas, que acabaram encaminhadas à um hospital da cidade.

Em nota, a PRF informou que o piloto percebeu uma falha na aeronave e decidiu fazer o pouso forçado na estrada. Já a Aeronáutica vai investigar as causas e se houve responsáveis pelo pouso forçado da aeronave.

A aeronave decolou do Aeroclube de Itanhaém, no litoral paulista, e tinha como destino Sorocaba, no interior do estado.

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou uma nota ao g1 informando que o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) foi ao local para fazer a perícia do avião.

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", informa trecho do comunicado da FAB.

