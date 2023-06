Avó de menina de 3 anos encontrada desnutrida ganha guarda provisória

A avó da menina de 3 anos, que foi resgatada em estado de desnutrição no último dia 2, na cidade de Rio Claro, em São Paulo, ganhou a guarda provisória da criança. A decisão foi divulgada no sábado, 10, segundo a advogada da família, Alessandra da Silva, em entrevista ao g1. O caso está em segredo de Justiça.

A garota chegou à unidade hospitalar pesando apenas 8 kg, metade do recomendado para a idade. Assim que receber alta hospitalar, a criança ficará sob os cuidados da avó materna. Ainda segundo a advogada, o processo segue o curso para a decisão da guarda definitiva.

Na última sexta-feira, 9, a garota começou a ingerir alimentos sólidos e já ganhou 2,450 kg. O pai da criança também estava desnutrido e chegou a ser preso por maus-tratos, mas foi solto em seguida. Ele alegou que os dois não se alimentavam há pelo menos 40 dias. O Ministério Público pediu a prisão do homem por tentativa de homicídio.

Além do ganho de peso e dieta sólida, a Santa Casa informou que a menina continua com a dieta de líquidos e está sendo cuidada por uma equipe multidisciplinar. A criança tem apresentado avanços positivos no estado de saúde, mas ainda não há previsão de alta.

O caso é investigado pelo 3º Distrito Policial (DP) de Rio Claro, que dará continuidade ao inquérito após o envio dos laudos. O MP passou a investigar o caso depois que a avó materna não conseguia contactar o pai para visitar a neta. Em decorrência disso, a Justiça expediu um mandado permitindo a visita.

No dia 1º de maio, os oficiais não conseguiram ter acesso à casa e voltaram na sexta com guardas municipais e um representante do Conselho Tutelar. Durante a visita, a menina foi encontrada debilitada, com desidratação e sinais de desnutrição. O local ainda estava sujo e não havia alimentos.

O pai, que estava no local e também desnutrido, disse que decidiu ficar sem comida até que os dois morressem. A mãe da criança já é falecida e a avó materna fez o pedido da guarda da menina na Justiça.