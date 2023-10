Azul e Gol encerram descontos para crianças de 2 a 12 anos incompletos

As companhias aéreas Azul e Gol não vão mais oferecer descontos de 25% e 20%, respectivamente, para crianças de 2 a 12 anos nas passagens de avião. Os anúncios foram feitos neste mês e já estão valendo. Para o público de 0 a 2 anos, as vantagens foram mantidas.

De acordo com as ofertas da Azul, crianças com até 2 anos incompletos embarcam gratuitamente em voos nacionais, no entanto, a viagem deve acontecer no colo do responsável. Nos voos internacionais da companhia aérea, o mesmo público paga 10% do valor cobrado ao adulto.

A Gol oferece desconto de 100% para crianças de colo com até 2 anos incompletos em voos nacionais. A promoção para as viagens internacionais também é de 90%.

Outras empresas do setor, como Latam, Avianca e Voepass, não se posicionaram sobre o assunto.