Azul e Latam anunciam voos comerciais para Canoas | A TARDE

As companhias aéreas Azul e Latam anunciaram nesta terça-feira, 21, novos voos para a Base Aérea de Canoas, como alternativa para as decolagens suspensas no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, em decorrência aos estragos das chuvas no Rio Grande do Sul.

A Latam deve dar início às operações no dia 27 de maio. Os voos acontecerão diariamente entre Guarulhos e a cidade gaúcha. Outros cinco voos semanais da Latam farão a conexão com Congonhas, também em São Paulo. A companhia informou que as passagens estarão disponíveis para compra em breve, mas não estabeleceu um horário específico de disponibilidade.

Enquanto a Azul anunciou que o voo inaugural deve acontecer no dia 1º de junho, com "há possibilidade de antecipação" para a data. Os voos acontecerão diariamente de/para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. A companhia já liberou a venda de bilhetes, de acordo com a nota distribuída no início da tarde desta terça-feira pela companhia.

A Azul terá voos operados com aviões Embraer E1-195 - para 118 passageiros - partindo de Viracopos às 8h15 e chegando em Canoas às 10h. No trajeto de retorno, a partida da cidade gaúcha será às 11h30, pousando em Viracopos às 13h15.

A Latam terá voos operados com aviões Airbus A320 para até 176 passageiros. A aérea não informou que horas partirão as viagens dos três aeroportos.

