Baía de Guanabara: mulher desaparecida gravou vídeo antes de naufrágio

Barco afunda na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Uma das vítimas do naufrágio na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (RJ), gravou um pequeno vídeo na traineira e postou nas redes sociais momentos antes do acidente, que aconteceu no domingo, 5.

Ela e outras 14 pessoas estavam dentro de um barco que virou na altura da Ilha de Paquetá, e deixou pelo menos seis mortos e dois desaparecidos.

As buscas continuam por mais duas vítimas que estão desaparecidas. A Marinha informou que vai apurar as causas e responsabilidades pelo acidente.

null Reprodução / Redes Sociais