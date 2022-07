Banco Central lança moedas comemorativas dos 200 anos da Independência

O Banco Central lança nesta terça-feira, 26, duas moedas comemorativas em homenagem aos 200 anos da Independência do Brasil.

Segundo a instituição, uma moeda será produzida em prata e outra em cuproníquel.

A cerimônia está prevista para às 15h e deverá ter a participação do presidente, Roberto Campos Neto, e a diretora de administração, Carolina Barros.

Na ocasião, a Diretora de Administração do, Carolina Barros, e Aline Montenegro Magalhães, do Museu Histórico Nacional, concederá a palestra "Iconografia da Independência".

O evento será transmitido online no canal do Youtube do Banco Central.