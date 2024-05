Banco Mundial anuncia ajuda emergencial ao Rio Grande do Sul | A TARDE

Em meio ao estado de calamidade vivido pelo Rio Grande do Sul, o Banco Mundial anunciou um auxílio emergencial ao estado brasileiro nesta sexta-feira, 10.

A instituição disponibilizou US$ 125 milhões, equivalente a mais de R$ 600 milhões em recursos emergenciais.

Em nota, o Banco Mundial informou que os recursos foram realocados de projetos já em andamento, como o “Programa de Resiliência Urbana no Sul do Brasil”, “Programa de Revitalização da Área Central de Porto Alegre”, e “Programa de Apoio ao Novo Bolsa Família”.

A instituição também se disponibilizou a ajudar autoridades a níveis federal, estadual e municipal e afirmou ter equipes prestando assistência técnica em avaliação de danos e execução de fundos.

“O Banco Mundial se solidariza com a população do estado do Rio Grande do Sul, tão afetada pelo recente desastre,” disse Sophie Naudeau, Diretora Interina e Gerente de Operações do Banco Mundial para o Brasil.

