Bandido invade casa, é atacado por cão e pede ajuda aos moradores

Um ladrão foi atacado por um cachorro após invadir uma casa em Cerâmica Cil, Zona Sul de Teresina. Mordido pelo cão, ele pediu aos donos do imóvel que o levassem a um hospital.

O caso, divulgado nesta quinta-feira, 15, aconteceu na madrugada da quinta-feira, 8, e foi registrado por uma câmera de segurança da casa.

Ao ver o ladrão na cozinha, John, o cachorro da raça Husky Siberiano, atacou o bandido e mordeu a mão e a perna. Em seguida, o animal fica preso atrás de uma porta, enquanto o bandido impede a abertura.

"Tem um monte de gente querendo me matar aí, doido. Cachorro me mordeu, me leva pro hospital, doido. Tem um monte de gente atrás de mim e o cachorro me mordeu, me leva pro hospital. Tu é doido, doido. Olha, o cachorro me mordeu", disse o assaltante aos donos da casa.

Á Tv Clube, afiliada da Globo no Piauí, o morador informou que nunca tinha visto o assaltante. Um boletim de ocorrência foi registrado e o suspeito foi socorrido.

"Ele foi hospitalizado depois que pegou uns tiros, mas eu não sei o que foi que aconteceu com ele depois disso", disse.

Confira o vídeo.

null Reprodução