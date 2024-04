Bandidos explodem parede de loja da Havan; assista | A TARDE

Homens encapuzados e mascarados explodiram a parede de uma loja da Havan, na cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso. O objetivo dos criminosos era furto da quantia em dinheiro dentro de um cofre.

As imagens da ação criminosa, que aconteceu no último sábado, 30, foram divulgadas agora. As câmeras de monitoramento flagraram quando os cinco criminosos chegaram no local.

Câmera de Segurança

Após furtarem uma quantia em dinheiro, os criminosos fugiram no veículo, que havia sido furtado também no dia anterior.



As polícias Civil e Militar foram acionadas e iniciaram as buscas e investigações para chegar aos criminosos. Um deles, o motorista, foi preso na noite de sábado e confessou a participação no crime.

As investigações seguem agora para tentar identificar e localizar os outros criminosos.





Câmera de Segurança