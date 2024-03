Banhistas são atacados por piranhas no interior de São Paulo | A TARDE

Cerca de 15 pessoas foram vítimas de ataques de piranha na cidade de Pereira Barreto, no interior de São Paulo. O incidente foi registrado no último final de semana, na represa Praia Pôr do Sol, ponto turístico conhecido da cidade.

A prefeitura divulgou durante a semana que os ataques tiveram início no sábado, 2, e a região foi sinalizada com placas provisórias com alertas do perigo, para que banhistas não entrassem na água.

O local está fechado para banhistas nos próximos dias, enquanto placas definitivas estão sendo confeccionadas para instalação.

O secretário de Turismo da cidade, Igor Grespan, disse que é um problema recorrente no verão. De acordo com um biólogo, que foi acionado para analisar a situação, os ataques acontecem por consequência do período de desova das piranhas.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa e liberadas após atendimento. Casos graves não foram notificados.