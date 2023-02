Barbearia funciona com funcionários e clientes pelados em Fortaleza

Já pensou em cortar o cabelo sem usar nenhuma peça de roupa? E se o profissional também estiver "pelado, pelado"? Esta é a ideia da Barbearia Naturista, criada por Rodney Araújo, 29, em Fortaleza, no Ceará, há dois anos. O estabelecimento expandiu e conquistou, inclusive, clientes de outros países.

Além da clientela cearense, o espaço já recebeu pessoas da Argentina, Espanha e Portugal. Segundo Rodney, o espaço foi pensado para fazer os homens aceitarem os próprios corpos e "se amarem de dentro para fora".

Além de corte de cabelo, o espaço oferece também barba, banho de lua, limpeza de pele, depilação, massoterapia e bronzeamento. Antes da barbearia, o empresário tinha um espaço de bronzeamento para mulheres, quando começou a atender homens e passou a pesquisar sobre o naturismo.

"Eu postei primeiro nas redes para ver como seria a aceitação e acabei ficando assustado com o retorno. Eu não tinha barbeiro, nem sabia cortar cabelo, mas um colega topou, pegamos uma cadeira de plástico e improvisei uma barbearia no fundo de casa", disse Rodney em entrevista ao Bhaz.

O empresário afirma que estuda a abertura de um espaço dedicado às mulheres, mas afirma que o processo é mais complicado, devido os cuidados necessários com o público feminino, além das funcionárias.

Caso tenha se interessado em conhecer o local, é importante se atentar às regras do local, que funciona das 8h às 2h. Somente homens maiores de 18 anos podem entrar no local. Mulheres são autorizadas a entrar com os companheiros. Embora a nudez seja opcional, segundo Rodney, a maioria opta por se livrar das roupas.