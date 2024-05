Barcos e vans poderão ser usados em perícias móveis do INSS, diz Lupi | A TARDE

Em torno de vinte vans e quatro barcos devem se somar aos veículos oficiais do Governo Federal para realizar perícias móveis do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), disse o ministro da Previdência, Carlos Lupi, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.



“Eu tive muitas emendas que os deputados fizeram a meu pedido. E estou recuperando os veículos para usar nesse Brasil profundo principalmente”, afirmou. Parte das vans estavam paradas nos pátios do Ministério do Trabalho.

A proposta da medida é fazer a fila da perícia ter um tempo médio de 30 dias até dezembro, abaixo dos 45 previstos em lei. Atualmente, a média é de 43 dias.