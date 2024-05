Barragem se rompe em Capela de Santana, no Vale do Caí | A TARDE

Devido às enchentes que atingem os rios do Rio Grande do Sul, uma barragem nas margens do km 20 da ERS-240, em Capela de Santana, no Vale do Caí, rompeu na noite desta segunda-feira, 20.

A barragem já estava com aumento do nível de água e estava com risco de rompimento. O asfalto também ficou danificado devido às condições climáticas no estado.

A Defesa Civil emitiu alerta para risco de alagamento nas margens do Arroio Mineiro, Estação Arrozeira, trilhos e demais locais próximos do arroio.

