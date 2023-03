Barroso faz cirurgia de emergência e está internado na UTI

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, precisou fazer uma cirurgia de emergência no aparelho digestivo na manhã desta quinta-feira, 9, no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Após o procedimento, o ministro precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do mesmo hospital. Segundo sua assessoria, a recuperação segue dentro das expectativas.

"Em breve, ele deve deixar a UTI, onde está para facilitar a observação médica", escreveu a equipe de comunicação do STF.

Barroso já havia sido internado em fevereiro, para uma operação que teve o intuito de fechar uma hérnia incisional, consequência de operação realizada há alguns anos.