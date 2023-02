Base federal na Terra Indígena Yanomami sofre atentado

Um atentado com criminosos armados aconteceu na base federal na aldeia Palimiú, na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, na madrugada desta quinta-feira, 23.



As informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) são de que os criminosos furaram um bloqueio montado no rio Uraricoera e atiraram contra agentes que haviam abordado uma das embarcações. Os fiscais revidaram e feriram um dos criminosos, que foi detido pela Polícia Federal por atacar servidores públicos. O criminoso está internado.

A base federal foi instalada há duas semanas e tem como objetivo impedir a entrada de barcos com suprimentos e equipamentos para garimpo no território yanomami. A proteção é feita por agentes da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e do Ibama.