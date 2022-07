BC lança moeda colorida pela 1ª vez para comemorar Independência

O Banco Central apresentou nesta terça-feira, 26, as duas moedas especiais em homenagem aos 200 anos da Independência do Brasil. Uma das moedas será a primeira a usar cores no país.

A moeda de prata tem diâmetro de 30 mm, valor de face de R$ 5, tiragem inicial de 10 mil unidades e tiragem máxima de 40 mil unidades.

Na parte de trás terá o quadro “Sessão de Conselho de Estado”, de Georgina de Albuquerque, que atualmente está no Acervo do Museu Histórico Nacional, e a litografia “Dom Pedro I: Imperador”, de Sébastien Sisson, que pertence à Biblioteca Brasiliana Guita, e José Mindlin da USP.

Do outro lado terá a bandeira brasileira, o valor de R$ 5 e ainda a 1ª estrofe do Hino da Independência.

A segunda moeda foi feita em cuproníquel, tem diâmetro de 40 mm, valor de face de R$ 2, tiragem inicial de 5 mil unidades e tiragem máxima de 20 mil unidades.

Na parte de trás estará o quadro "Independência ou Morte", de Pedro Américo, que está no Acervo Museu Paulista.

Do outro lado haverá a pintura de uma faixa em verde e amarelo e também terá a 1ª estrofe do Hino da Independência.

A moeda de prata será vendida ao público por R$ 34, e a de cuproníquel será vendida por R$ 420.

Durante a cerimônia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o fato histórico consolidou a vontade dos brasileiros de tornar o país uma nação soberana, livre e independente.

“Nós entendemos que olhar com orgulho para o passado, reconhecendo nossas conquistas, nos ajuda a projetar o futuro”, disse.