Beach Park anuncia brinquedo em parceria com Gabriel Medina; saiba detalhes

Atração foi batizada como "Surreal" - Foto: Divulgação Beach Park

Um dos parques aquáticos mais famosos da América Latina, o Beach Park, localizado em Aquiraz, cidade do Ceará, anunciou, na última quarta-feira (16), que está prestes a lançar a maior atração da sua história. Batizado como “Surreal”, o brinquedo promete quebrar o recorde de montanha-russa aquática mais alta do mundo e tem como garoto propaganda o surfista tricampeão mundial, Gabriel Medina. A inauguração está prevista para dezembro deste ano.

O anúncio foi realizado por Murilo Pascoal, CEO do parque, durante uma coletiva de imprensa no espaço de eventos do resort. Ele revelou que o toboágua terá 28 metros de altura, o equivalente a 9 ou 10 andares de um prédio. Na experiência, os banhistas passarão por um trajeto de 1 minuto e 30 segundos, empurrados por jatos de água de até 42 km/h, que garantem a subida e descida pelos tubos, simulando a experiência de uma montanha russa.

Em entrevista à reportagem do Portal Massa!, o diretor do clube detalhou o processo criativo do novo toboágua. “Essa é uma atração que a gente já ‘namorava’ há muito tempo. É uma tecnologia que já foi feita em outro canto do mundo, há alguns anos, e a gente vinha cogitando fazer, apesar do alto investimento. Então tivemos coragem de iniciar o projeto há três anos. A nossa atração tem a novidade dos jatos de água que impulsionam as pessoas para subir, além da descida, contando com a tecnologia para fazer cada coisa no momento certo. É o brinquedo mais sofisticado entre todos os outros que temos, a maior atração do Beach Park”, disse.

Brinquedo promete quebrar o recorde de montanha-russa aquática mais alta do mundo | Foto: Divulgação Beach Park

Além disso, a equipe do Beach Park também anunciou que o toboágua terá o surf como principal referência, integrando elementos que simulam manobras características dessa modalidade esportiva como os chamados 'big drop', ‘cutback’ e ‘rattler’. Com essa inspiração em mente, os desenvolvedores decidiram convidar Gabriel Medina como colaborador e garoto propaganda do projeto.

Gabriel Medina foi escolhido como garoto propaganda da nova atração | Foto: Divulgação Beach Park

Parceria de milhões

Após a revelação da parceria com Gabriel Medina, o surfista fez uma aparição surpresa durante o evento e falou sobre a nova atração. “Fico muito feliz de fazer parte. Obrigado pelo convite. Esse projeto está demais, muito irado ver como o surfe pode inspirar de tantas formas diferentes. Sem dúvidas vai ser incrível, divertido e com muita adrenalina”, declarou.

Mais projetos

Próximo de completar 40 anos de existência, o parque aquático ainda se prepara para lançar mais duas novidades. A primeira delas, prestes a ser inaugurada, é o “Arvorar”, que funciona como parque temático à parte do Beach Park, focado na preservação de aves, que oferece lazer e conscientização. O espaço terá três aviários, onde o público poderá caminhar e interagir com os pássaros, em meio a um ambiente imersivo na natureza, além de aprender mais sobre cada tipo de espécie e os seus cuidados.

A outra novidade é a construção de um novo hotel, chamado de “Ohana”, em homenagem à família. O alojamento será localizado ao lado da pousada “Suítes”, próximo à praia e ao Beach Park e contará com mais de 200 quartos.

*Repórter viajou a convite do Beach Park Entretenimento.