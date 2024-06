Bebê morre após ser atacada por cachorro em quintal | A TARDE

Os pais de uma bebê de cinco meses foram fazer compras e na volta se depararam com uma tragédia. A criança foi atacada por um por um cachorro vira-lata em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, a bebê foi deixada dormindo em um sofá. O casal responsável por Isis da Silva Sobrinho foram presos por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O caso aconteceu na terça-feira, 4. A criança foi resgatada pelo tio, que estava na casa no momento do ataque, foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do G1.

O tio da criança prestou depoimento à polícia e informou que estava em outra casa próxima, mas não percebeu o momento em que os pais da bebê saíram. Ele a encontrou no quintal da casa sendo mordida e arrastada pelo animal.

Além de homicídio culposo, os pais foram presos em flagrante por omissão na guarda de animal perigoso. O casal pagou fiança no valor de R$ 1,412 e foi solto.

