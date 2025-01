Bebê morre por suspeita de envenenamento e parentes seguem internados

Um adolescente de 17 anos também morreu sob suspeita de envenenamento em Parnaíba, no litoral do Piauí - Foto: Reprodução

Uma criança de 1 ano e 8 meses morreu sob a suspeita de envenenamento, após comer peixes entregues à família, em Parnaíba, litoral do Piauí, nesta quinta-feira, 2. O primo do bebê também morreu na quarta-feira, 1º. Outros cinco familiares seguem internados. A informação é do Portal Metrópoles.

A morte da criança foi confirmada pelo em nota, pelo Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), para onde foram levados os familiares após serem socorridos. O adolescente morreu a caminho do Heda.

“O Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) lamenta profundamente o falecimento de I.D. S., de apenas 1 ano e 8 meses, que deu entrada sob os cuidados do hospital nesta quarta-feira (1ª). Expressamos nossas mais sinceras condolências à família neste momento de imensa dor”, escreveu o Hospital.

O bebê de 1 ano e oito meses que morreu era irmão dos meninos de 8 e 7 anos mortos em 2024, depois de comerem cajus envenenados. A mãe segue internada, e é uma das cinco vítimas da família.

A Polícia Civil informou que aguarda o resultado dos exames toxicológicos feitos pelo Instituto Médico Legal (IML). Um adolescente, de 17 anos, também morreu sob a suspeita de envenenamento em Parnaíba, litoral do Piauí. Além dele, oito familiares, incluindo quatro crianças, foram hospitalizados, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Renato Pinheiro.

O delegado informou também que a família começou a passar mal na quarta-feira, 1º, após comer peixes recebidos na noite do dia 31.

Ainda segundo a Polícia Civil, o adolescente que morreu era parente dos meninos de 8 e 7 anos mortos em 2024, depois de comerem cajus envenenados. A criança de 2 anos que está internada é irmã dos dois meninos mortos.

A perícia da Polícia Civil coletou material genético do estômago, sangue e da urina do adolescente falecido. Também foram coletados sangue e urina das vítimas internadas no Heda. Os peixes que sobraram foram levados pelas autoridades para análise. Os resultados serão incorporados à investigação.

De acordo com a Polícia Civil do Piauí, as vítimas até o última atualização desta matéria são, um adolescente de 17 anos que morreu, uma criança de 1 ano e 8 meses também morta, a mãe da criança, as duas irmãs do adolescente, o padrasto do adolescente e três crianças, filhas das irmãs do adolescente que permanecem internadas.