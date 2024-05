Bebê Rena do Brasil? Mulher de 23 anos é presa após perseguir médico | A TARDE

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou que uma mulher de 23 anos foi presa pelo crime de 'stalking' contra um médico de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Ela chegou a ligar 500 vezes e enviar 1,3 mil mensagens em um dia para o homem. Ela foi identificada como Kawara Welch, e conheceu o médico a partir de consultas realizadas por ele em 2019.

Com o fim dos atendimentos, as perseguições e ameaças aumentaram. O médico e a mulher dele registraram cerca de 30 boletins de ocorrência por ameaça, perturbação do sossego e trabalho, lesão corporal e extorsão, conforme ele detalhou ao Fantástico, programa da Rede Globo no último domingo, 19.

Apesar de todas as ocorrências registradas, o mandado que resultou na prisão da mulher foi expedido pelo crime de roubo, após ela pegar o telefone da mão da esposa do médico dentro da clínica dele.

Antes de ser presa em Uberlândia, a suspeita foi detida em flagrante outras duas vezes, mas foi liberada pela Justiça. Ela conseguiu medidas cautelares. Apesar disso, tinha a obrigação de se manter distante das vítimas.



Segundo a Polícia Civil, Kawara usou mais de dois mil números de celulares diferentes ao longo dos últimos anos.

O advogado de Kawara afirma que houve um envolvimento entre a cliente e o médico. Ele nega que tenha mantido qualquer relacionamento com ela.

