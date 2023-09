Bella Campos cobre tatuagem com nome de MC Cabelinho

Após terminar o relacionamento com MC Cabelinho, a atriz Bella Campos cobriu a tatuagem com o nome do ex e gerou burburinhos na web. Agora com uma borboleta desenhada no braço, a novidade provavelmente é parte de sua personagem no filme 5 tipos de medo, ainda sendo produzido.

No entanto, ainda não há confirmação se a nova tattoo tem de fato relação com a obra que está sendo filmada em Cuiabá, na qual Bella irá viver um casal com outro músico, o rapper Xamã. Quando tatuou o nome de Cabelinho, que na verdade se chama Victor Hugo, Bella foi criticada na internet: "Reparou que a gata fez bem levinha, para ser fácil de tirar caso dê m*rda".

A artista, por outro lado, rebateu os comentários negativos à época: "É levinha, porque eu sou atriz. Precisa ser fácil de cobrir para personagem que não teria tatuagem, obviamente".



MC Cabelinho também tatuou o nome de Bella Campos assim que eles começaram a namorar, no pescoço. O casal se conheceu nos bastidores da novela "Vai na Fé" e a relação foi assumida publicamente em novembro do ano passado.

Bella Campos anunciou o término com o MC no dia 28 de agosto através de suas redes sociais. Após especulações de infidelidade, a atriz disse que o fim do namoro se deu "por motivos óbvios". Pouco depois, o funkeiro também se manifestou lamentando a situação e afirmando que não fala sobre sua vida pessoal.

Mc Cabelinho teria, segundo rumores, traído Bella com Duda Mehdef, estudante de Direito de Belo Horizonte.