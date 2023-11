Bianca Andrade recebe alta após acidente de carro | A TARDE

A empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, recebeu alta médica neste domingo, 5, após passar uns dias em observação em São Paulo. Nesta quinta-feira, 2, ela foi vítima de um acidente de carro na Rodovia Presidente Dutra, junto com o filho, a babá e o motorista.

Pelas redes sociais, Boca Rosa tranquilizou os fãs e avisou que está bem e vai encontrar o filho Cris, de 2 anos, que é fruto do seu relacionamento com o influenciador de futebol Fred Desimpedidos.

"Para quem está nos acompanhando, notícia boa! Day e eu recebemos alta, amém! Indo buscar o meu bebê e aproveitar a vida com ele”, escreveu Bianca.

Cris e o motorista chegaram a receber atendimento médico, mas foram liberados rapidamente, enquanto Bianca e a babá da criança precisaram ficar em observação no hospital.

“Apesar de ter passado pelo pior momento da minha vida, me sinto grata por estarmos vivos! Quero ressaltar aqui e que sirva de alerta MÁXIMO para os pais e mães que me acompanham: a cadeirinha salvou a vida do meu bebê. Não saiam jamais, em hipótese alguma, sem as suas crianças na cadeirinha”, alertou a empresária.