Black Friday: 85% dos brasileiros planejam ir às compras neste ano | A TARDE

Uma pesquisa divulgada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) animou os comerciantes para a Black Friday, marcada para 24 de novembro, última sexta-feira do mês. Neste ano, 85% dos consumidores pretendem comprar na data, crescimento de 11% em relação ao ano passado que contou com 74%.

A intenção de gasto neste ano também é significativa. Mais da metade (67%) planeja desembolsar até R$ 1 mil com as promoções A enquete online, de âmbito nacional, consultou cerca 700 usuários do e-commerce no final de outubro.



Ainda de acordo com a pesquisa, 71% dos entrevistados pretendem antecipar as compras de Natal e de fim de ano na Black Friday. Essa é a primeira vez que esse quesito foi levantado pela enquete, que também apontou que quase a totalidade dos entrevistados (97%) pretende pesquisar preços antes bater o martelo. O objetivo é escapar de propagandas enganosas, como aquelas que anunciam os produtos "pelo dobro da metade do preço" e acabam virando alvo de diligências do Procon.



A enquete aponta que 85% dos entrevistados vão aproveitar as promoções que surgirem antes do evento. Destes, quase a metade (46%) só irão comprar antes da data se, realmente, aparecer alguma oferta que vale a pena.

Os produtos eletrônicos aparecem como os itens mais desejados, em geral, para a data deste ano, com 28% das intenções de compra, seguidos pelos eletrodomésticos (23%). Mais uma vez, o vestuário lidera o ranking de intenção de compras (48%) quando se trata de itens para uso próprio, seguido pelo eletroeletrônico (44%).