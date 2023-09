Blogueiro ligado ao ataque a bomba em Brasília é preso no Paraguai

A Polícia Nacional do Paraguai prendeu, nesta quinta-feira,14, o blogueiro Wellington Macedo de Souza, com o apoio da Polícia Federal brasileira. Souza foi condenado pela Justiça do Distrito Federal por participar da tentativa de atentado a bomba nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal de 2022.

A prisão aconteceu por volta das 13h, horário de Brasília, e comunicada à Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pela investigação. Ele foi entregue às autoridades brasileiras na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à Cidade do Leste.

De acordo com a investigação, Washington seria o responsável pela montagem do dispositivo e por entregá-lo a Alan Diego dos Santos Rodrigues, que faria a instalação. Rodrigues também foi condenado e confessou o crime. A polícia investiga a relação de Alan Diego com os grupos que invadiram o aeroporto.