BNDES destrava R$ 640 milhões para combate às mudanças climáticas

O Ministério do Meio Ambiente anunciou, nesta quinta-feira,24, que destravou R$ 640 milhões destinados ao Fundo do Clima, criado em 2010 com o objetivo de financiar o combate às mudanças climáticas. Junto ao BNDES, a pasta também anunciou 6 linhas de crédito que poderão ser acessadas por empresas e entidades da sociedade civil. De acordo com o banco, a cifra já estava depositada sob gestão do fundo.

O fundo também planeja captar R$ 10 bilhões com a emissão de títulos soberanos sustentáveis do Tesouro Nacional. As linhas anunciadas são: desenvolvimento urbano resiliente e sustentável, logística e transporte coletivo, transição energética, florestas nativas e recursos hídricos, serviços e inovação verde.

O comitê gestor do Fundo Clima se reuniu nesta quinta-feira, 24, em Brasília. A participação no órgão também foi ampliada de 12 para 28 pessoas, com maior participação da sociedade civil.

"Essa inovação é fruto de uma compreensão de que as políticas que serão priorizadas para a utilização desses recursos são deliberadas pelo conselho", disse a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. "Com a participação de representantes da sociedade civil, inclusive setores vulneráveis, agricultores, populações indígenas e quilombolas, participação dos estados e do governo federal."