Boletim revela estado de saúde de recém-nascido usado em 'dancinha'

O recém-nascido que foi colocado no bolso do jaleco de uma fisioterapeuta durante atendimento no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, segue internado. A profissional chegou a simular uma dança com o bebê no bolso.

Segundo boletim médico divulgado pela unidade nesta quarta-feira, 16, o bebê passou por exames médicos e está em ótimas condições.

A maternidade explicou que o bebê "não apresentou qualquer dano decorrente dos atos pela fisioterapeuta que aparece no vídeo". Ele ainda estaria no hospital para ganhar peso, antes de receber a alta médica.

A profissional que aparece nas gravações foi afastada da função. O Conselho Regional de Fisioterapia de Santa Catarina (Crefito10) ainda abriu processo ético disciplinar para investigar a conduta adotada por ela. A Polícia Civil também investiga crime de perigo a vida.