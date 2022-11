Bolsonarista Adrilles Jorge tem conta suspensa no Twitter

Ex-Jovem Pan bolsonarista Adrilles Jorge teve a conta no Twitter suspensa na noite desta terça-feira, 8. O também ex-BBB vinha fazendo publicações com pedidos de golpe militar, o que é ilegal, segundo a Constituição Federal. A empresa informa que a retenção acontece por pedido judicial.

Ao tentar acessar a página do apoiador do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), a seguinte mensagem é exibida: "Conta Retida. A conta @AdrillesRJorge foi retida no Brasil em resposta a uma demanda judicial". Através do seu perfil no Instagram, Adrilles falou sobre o ocorrido.

"Acabam de reter a minha conta no Twitter, e eu não sei o porquê. Não conclamei ninguém a golpe algum, eu não insuflei qualquer multidão, eu sequer expus relatório de nenhum argentino. Eu simplesmente reclamei da falta de liberdade, simplesmente disse que a gente pode estar em um estado de censura no Brasil. Talvez por, exatamente, estar denunciando estado de censura, me censuraram", disse.

Conta foi suspensa na noite desta terça-feira, 8 | Foto: Reprodução | Twitter

O comentarista, que foi candidato a Deputado Federal pelo PTB neste ano, ainda afirmou que suas falas não ferem a democracia brasileira.

"Não sei de onde vem o bloqueio, como de tantos outros que estão sendo censurados. Se eu, escritor, poeta, que falo através de metáforas, que falo por liberdade, em tom até vago e direto, e não cito nomes, que eventualmente clamo por democracia e liberdade de expressão, sou cerceado, todo mundo pode ser e dever ser. Toda liberdade no Brasil será e está sendo castigada. A gente vive o período mais sombrio da República Brasileira", finalizou.

Além de Adrilles, os deputados federais José Medeiros (PL-MT), reeleito com 4,75% dos votos válidos, e Cabo Gilberto Silva (PL-PB), eleito com 5,72% dos votos válidos, também tiveram os seus perfis suspensos.