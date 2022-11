Bolsonaristas preocupam organizadores do velório de Gal Costa na Alesp

As manifestações contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estariam preocupando a organização do velório da cantora Gal Costa, marcado para esta sexta-feira, 11, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). As informações são do Painel, da Folha de S. Paulo.

Os atos acontecem desde o dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições, com militantes reunidos em torno do prédio sede do Legislativo do estado pedindo intervenção federal. Os parlamentares temem que os manifestantes criem algum tipo de tumulto durante a última homenagem à cantora.

Gal, ícone da música brasileira, morreu na quarta-feira, 9, aos 77 anos. A cantora era apoiadora de Lula (PT) e falou abertamente sobre seu posicionamento político ao longo da carreira.

Na quarta, a bancada de deputados estaduais do PT enviou um ofício à secretaria estadual de Segurança Pública, solicitando a retirada dos militantes que promovem o ato antidemocrático.

Segundo a Folha de S. Paulo, o documento questionaria se a Polícia Militar estaria agindo com leniência com os manifestantes, se esquivando da responsabilização de desmonte do movimento.

Outro ofício de igual teor será encaminhado ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.