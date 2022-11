Cantora Gal Costa morre aos 77 anos

A cantora Gal Costa faleceu nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da artista. Ainda não se sabe a causa da morte, mas há três semanas ela passou por uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita. No último final de semana, a cantora teve a participação cancelada no festival Primavera Sound, em São Paulo.

Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu em 1945, em Salvador, e ganhou o mundo para se tornar uma das mais renomadas vozes da música popular brasileira, desde quando surgiu nos anos 1960. Ao lado dos amigos também baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Tom Zé, estreou nos palcos no espetáculo "Nós, Por Exemplo...", em 1964, na inauguração do Teatro Vila Velha, na capital baiana. Foi só o começo de uma carreira virtuosa.

O primeiro LP foi lançado em 1967, com o estreante Caetano Veloso, "Domingo". Em 1968, momento marcante. Ela participou do disco Tropicália ou Panis et Circencis. Interpretou músicas que se transformaram clássicos, como "Mamãe Coragem", "Parque Industrial" e " Baby".

Em 1976, saiu em turnê com Caetano, Gil e Bethânia como o grupo "Doces Bárbaros", outro momento especial da sua carreira e da cultura no país.

Ao longo de décadas, a cantora cantou os maiores compositores do Brasil, transitando com leveza entre diferentes gêneros, e gravou discos de sucesso, como "Fatal", "Água Viva", "Gal Tropical" e "Índia". O tempo garantiu a consolidação como uma referência no meio musical pela capacidade harmônica da sua voz, inconfundível.

A última postagem em que aparece nas redes sociais foi publicada na noite de ontem. Ela aprece numa foto fazendo o "L" de Lula com as mãos.