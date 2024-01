Bolsonaro lamenta partida de Zagallo: "Que Deus o acolha" | A TARDE

A morte do ex-jogador e ex-treinador Zagallo, aos 92 anos, parou o mundo da bola e também da política. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, neste sábado, 06, para lamentar a perda do ícone do futebol.

Na rede social "X", Bolsonaro divulgou um vídeo em que aparece tietando Zagallo no estádio do Maracanã, em 2019. Na ocasião, o então presidente deu um abraço no ex-jogador e trocou palavras. "Que Deus, em sua infinita bondade, o acolha em seus braços e conforte seus familiares, amigos e admiradores", escreveu o ex-presidente.

Bolsonaro foi alvo de críticas durante sua passagem pelo Planalto por não se pronunciar nas mortes de personalidades brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto oficial de três dias.

Confira o vídeo publicado por Bolsonaro: