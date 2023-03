Bomba é encontrada perto de escola em Aracaju

Uma bomba foi encontrada neste sábado, 11, no bairro Inácio Barbosa, na Zona Sul de Aracaju. O artefato explosivo estava localizado em uma praça na frente de uma escola particular e foi encontrado por populares. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou a informação.

De acordo com a pasta, a bomba estava abandonada embaixo de uma árvore. Após a confirmação da ocorrência, equipes do Centro de Operações Especiais da Polícia Militar (COE) foram acionadas junto com o Grupamento Anti-bombas da Polícia Federal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo a Polícia Militar, a área foi isolada para a realização do trabalho das equipes. “A primeira equipe a chegar foi do Batalhão de Radiopatrulha, com base nas informações repassadas por populares pelo 190. Os militares averiguaram e isolaram toda a área da ocorrência”, informou a PM.

Após análise do material, a retirada da bomba durou mais de duas horas. O artefato foi levado para destruição em um local próximo.