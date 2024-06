Bombas falham e água volta a subir em Porto Alegre | A TARDE

Um dos motores da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) 5, que atende bairro Farrapos, zona norte de Porto Alegre, apresentou uma falha e, com isso, a água voltou a subir neste domingo, 2, na região, alagando novamente áreas que já haviam secado nos últimos dias com a redução o nível do lago Guaíba.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos, autarquia da prefeitura de Porto Alegre, informou que equipes já fizeram a manutenção emergencial das bombas e que a água deve voltar a baixar ao longo do dia.



Os alagamentos atingiram trechos de ruas como a Adelino Machado de Souza e a avenida Voluntários da Pátria.

A região fica nas proximidades da Arena do Grêmio, zona norte da capital gaúcha, e foi das mais castigadas pela tragédia ambiental que atinge a capital gaúcha.

A demora para a água baixar tem irritado a população local. Neste sábado, 1º, empresários e moradores da região aproveitaram o dia para limpar os imóveis após a cheia histórica.

Muito barro é visto pelas ruas e pilhas de objetos sujos e danificados pela enchente tomavam conta dos espaços à frente e ao lado das casas e dos bares.

Publicações relacionadas