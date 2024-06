Bombeira relata ao 'Portal Massa!' resgate dramático de bebê no RS | A TARDE

Mais de 160 pessoas mortas, 60 desaparecidas e 500 mil desalojadas. Uma tragédia que parece não ter fim. Essa é a sensação vivida no Rio Grande Sul, que enfrenta a pior catástrofe climática da história do estado. Desde o dia 29 de abril, quando o primeiro alerta vermelho foi emitido, que moradores de 469 (de 497) municípios lutam para sobreviver às tempestades que atingem o estado.

De lá para cá, têm sido recorrentes as cenas de pessoas ilhadas sendo retiradas de seus imóveis e tendo que deixar tudo para trás, em muitos casos, saindo apenas com a roupa do corpo. Dentre os inúmeros salvamentos ocorridos nesse período de calamidade, esteve o de Levy, bebê de um ano e oito meses resgatado pela bombeira militar Bruna Alvarez, e que ganhou repercussão nas redes sociais.

O Portal Massa! conseguiu contato com Bruna e, durante entrevista, ela relatou o quanto esse resgate, que envolveu a criança, a mãe e outras pessoas, foi desafiador.

14 pessoas e 4 animais

O relógio marcava 18h30, no dia 8 de maio, quando ela foi acionada para uma ocorrência no bairro Vicentina, na cidade de São Leopoldo (RS), uma das localidades mais atingidas pela tragédia. Até então, ela e outros colegas que deram apoio à ação não faziam ideia da complexidade que seria o salvamento.

Ao chegar no local informado durante o acionamento da ocorrência, ela descobriu que, entre os alagados, estava o pequeno Lavy. "Chegando lá, eram 14 pessoas e quatro animais. Eles estavam no segundo piso da casa e eu solicitei que o resgate fosse por ordem. Então, primeiro os idosos, depois a criança e, em seguida, as mulheres. E o resgate do bebê me marcou muito, foi um dos mais emocionantes pra mim porque quando eu fui retirá-lo do imóvel, a mãe me pediu pra cuidar bem dele porque era a única coisa que ela tinha na vida", lembrou Bruna, que também é mãe.

O vídeo da bombeira saindo do imóvel alagado, com o bebê em um dos braços - enquanto o outro servia de apoio para ajudar a chegar até a canoa, repercutiu e sensibilizou milhares de pessoas na internet, dentre eles, a cantora sertaneja Maraisa. Ainda na entrevista, ela destacou que tinha ciência da grande missão que estava em suas mãos. "Eu tinha uma responsabilidade muito grande ali, e eu sabia exatamente o que ela [mãe do bebê] estava sentindo, então aquele sorriso do final do vídeo foi de alívio, de dever cumprido, que deu tudo certo e que eu estava devolvendo a vida dela pra ela".

Esse resgate foi tão marcante para Bruna que a bombeira tatuou no braço a imagem do momento em que ela conseguiu colocar a criança em um lugar seguro. "No braço que te segurei, fica uma homenagem pra você, pequeno grande guerreiro Lavy", escreveu Bruna, nas redes sociais, ao mostrar a tatuagem.

Mãe relata desespero

Quem também concedeu entrevista ao Portal Massa! foi Nicole Pereira, mãe do pequeno Lavy. Durante o bate-papo, ela relatou o desespero e o medo que teve de perder o único filho, assim como a tristeza por presenciar seu estado passando por essa calamidade.

"Quando deu 18h, o nível da água já estava muito alto. Foi aí que eu me apavorei. Alguns vizinhos tentaram sinalizar com uma luz de emergência para que os bombeiros percebessem qual era o local que a gente estava. Foi muito triste. Entrei em pânico, eu estava tensa, nervosa, não por mim, mas sim por ele [filho], porque, realmente, ele é tudo que eu tenho. Deus mandou ele no momento que eu mais precisava, porque eu sofria de depressão, sofria de ansiedade, e foi ele que me curou", declarou Nicole.

