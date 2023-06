Bombeiros abrem buraco e salvam cadela presa em galeria pluvial; veja

Uma cadela filhote fugiu de casa e caiu em uma galeria pluvial em Cianorte, no Paraná. Ela foi retirada do buraco após uma ação do Corpo de Bombeiros que envolveu o uso de uma escavadeira, visando o resgate do animal da forma mais segura. O caso foi registrado no sábado, 17.

Após a cachorrinha cair no buraco, moradores escutaram os latidos e o choro do animal, e chamaram os bombeiros. O trabalho de resgate durou cerca de trinta minutos e foi preciso abrir um buraco no asfalto.

Em vídeo, é possível notar o momento em que a cadela é salva pelos bombeiros. O buraco aberto na localidade foi fechado após todos os procedimentos de resgate.

null Reprodução / Redes Sociais