Bombeiros da Bahia já resgataram mais de 160 pessoas e 4 corpos no RS | A TARDE

Desde a última quinta-feira, 22, 22 bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) estão atuando na operação de busca e resgate às vítimas das chuvas que incidem no Rio Grande do Sul. Até este sábado, 4, a equipe baiana já resgatou cerca de 169 pessoas e pelo menos dois cachorros, em uma ação que contou com apoio de aeronave. Entre os resgatados estão idosos e crianças. Os bombeiros da Bahia também recuperaram quatro corpos.

Neste domingo, 5, os bombeiros estão trabalhando em Galópolis, distrito de Caxias do Sul, onde permanecem em busca de pessoas soterradas pelos deslizamentos de terra na região. Outra equipe está em Santa Lúcia do Piaí, empenhada no resgate de 11 moradores que estão isolados na região de Faria Lemos, distrito de Bento Gonçalves, onde habitantes estão sendo retirados de locais de risco.

Os militares baianos também estão atuando em um centro de distribuição de donativos e primeiro acolhimento aos desabrigados e desalojados. "Dividimos nossos militares em três frentes, para que pudéssemos atender um maior número de cidadãos. Nossa atuação acontece em conjunto com outros corpos de bombeiros e demais órgãos, como a defesa civil", explicou o comandante-geral do CBMBA, coronel Adson Marchesini. Se for necessário, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia enviará outras equipes para reforçar o atendimento ao estado gaúcho.

Alimentação doada pela comunidade

Em um gesto de carinho e gratidão ao trabalho realizado pelos bombeiros militares baianos e de outros estados, as palavras Obrigado e Força, seguidas de um desenho de coração, têm sido escritas nas quentinhas que são doadas pela comunidade aos agentes.

Mesmo com a escassez de suprimentos, os gaúchos estão levando alimentação para os bombeiros que seguem nas buscas e suporte à população. “Essa gratidão é nossa, pelo apoio e carinho que estamos recebendo em meio a tanta tristeza. É uma rede de solidariedade muito grande, mesmo diante de uma situação de total vulnerabilidade. Vamos permanecer por aqui até a situação melhorar e se precisar será enviada outra equipe”, completou o coronel do CBMBA, Jadson Almeida.

