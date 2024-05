Bombeiros da Bahia já resgataram mais de 200 pessoas no RS | A TARDE

Os 23 bombeiros do Corpo de Bombeiros da Bahia (CBMBA), que estão atuando no estado no Rio Grande do Sul, já resgatam até esta terça-feira, 7, pelo menos 212 pessoas em áreas de risco e 20 animais. As equipes também encontram seis corpos. Os militares chegaram ao estado do sul do Brasil na última quinta-feira, 2.

"Estamos aqui há cinco dias trabalhando em busca e salvamento. Hoje nossos bombeiros, junto com bombeiros militares de outros estados, resgataram dois corpos que estavam desaparecidos em Galopólis, no distrito de Caxias do Sul. É uma situação bem triste, mas saber que as famílias vão poder ter uma despedida, tranquiliza um pouco os nossos corações", explicou o coronel BM Jadson Almeida

A tropa do CBMBA está dando apoio nas regiões mais atingidas pela chuva que incide no Rio Grande do Sul. Estão divididos em três frentes de atuação, principalmente em busca e resgate.

