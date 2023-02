Bombeiros encerram buscas por desaparecidos após temporal em São Paulo

Foi encerrado, neste domingo, 26, as buscas por desaparecidos após temporal no litoral norte de São Paulo, que começou durante o fim de semana de Carnaval. Ao total, foram registradas 65 mortes, sendo a última delas confirmada no próprio domingo.

De todas as vítimas, 64 são de São Sebastião e uma é de Ubatuba. Ao total, 54 corpos já foram identificados – 19 homens, 17 mulheres e 18 crianças. A região foi atingida por fortes temporais, com enxurradas e deslizamentos de terra.

Após uma pausa, equipes de resgate retomaram no último fim de semana as buscas por pessoas desaparecidas. Os trabalhos se concentraram na Barra do Sahy, bairro de São Sebastião, onde várias casas foram soterradas e pessoas foram arrastadas por uma avalanche de lama nas ruas.

Na quinta-feira, 23, vítimas das chuvas começaram a receber acolhimento terapêutico de profissionais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Os atendimentos acontecem em nove pontos que estão servindo de abrigo para os atingidos, em locais como Vila Sahy, Boiçucanga e Juquehy.

Os serviços vão desde acolhimento no luto e cadastramento para receber benefícios sociais até suporte no reconhecimento de corpos e atividades de recreação para crianças. Até agora, segundo o governo estadual, já foram feitos 1.000 atendimentos.