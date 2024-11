Boulos adota tom otimista e fala em 'moral recuperada da esquerda'

Boulos ao lado de Marta Suplicy, que concorreu como vice - Foto: Reprodução

Guilherme Boulos (Psol) perdeu a disputa para Guilherme Nunes (MDB) nas eleições paulistanas, mas adotou tom positivo ao falar com apoiadores na noite deste domingo, 27, após a apuração dos votos. O líder popular disse que perder faz parte do jogo, mas que a campanha de 2024 serviu para a esquerda "recuperar sua dignidade" eleitoral.

“A gente não ganhou essa eleição. Faz parte. Eleição se perde e se ganha, o que a gente não perde é nossa dignidade. Por mais que a gente tenha perdido na urna, a gente teve uma vitória importante, que foi recuperar a dignidade da esquerda. Daquilo que a gente acredita, de olho no olho. De falar com o povo. De ir na praça pública e falar com as pessoas. É isso que importa para o futuro que vai vir, para as batalhas que a gente vai ter”, afirmou.

No discurso, o psolista afirmou que o resultado para os partidos de oposição foi adverso em várias capitais do Brasil e pediu empenho da militância para o que chama de "batalhas futuras", fazendo referência indireta à eleição presidencial de 2026.

"A nossa luta não começou hoje e não acaba aqui. Eu tenho muita confiança que apesar de um resultado eleitoral adverso não só aqui em São Paulo, em todo o Brasil, que o futuro vai ser nosso eu tenho muita confiança pelos exemplos, inclusive que a gente deu nessa campanha", declarou.