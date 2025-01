Brasil alcança maior número de entrada de turistas estrangeiros

País se aproxima das metas do Plano Nacional de Turismo (PNT) - Foto: Caio Vilela / MTur

O Brasil bateu o recorde de turistas internacionais que visitam o país. Ao todo, foram mais de 6,621 milhões de viajantes. O número supera o marco histórico de 2018, que até então representava o maior valor da série histórica, quando 6.621,376 estrangeiros estiveram no Brasil, de acordo com o Ministério do Turismo.

O país se aproxima das metas doPlano Nacional de Turismo (PNT), que pretende atingir 8,1 milhões de turistas internacionais nos próximos 3 anos.

O ministro do turismo, Celso Sabino, disse que o desempenho brasileiro reforça a maturidade do turismo nacional em atrair visitantes internacionais.

O Brasil também se prepara com o objetivo de receber em 2025 a Conferência do Clima da ONU, a COP30, que vai ser realizada em Belém, no Pará, e a reunião do BRICS, em Brasília, que devem atrair visitantes internacionais para o país.