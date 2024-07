Brasil atinge menor temperatura do ano, com -7,2°C; saiba onde

Geada em Urupema, Santa Catarina - Foto: Caroline Fernandes | NSC TV

A menor temperatura registrada no Brasil em 2024 foi alcançada às 6h da manhã deste domingo, 30, no município de Urupema, interior de Santa Catarina. De acordo com o instituto meteorológico Climatempo, a cidade catarinense alcançou a marca de -7,2°C.

Como resultado dessa temperatura, lagos e cachoeiras ficaram congelados na região. Também ocorreu um fenômeno conhecido como “geada”, quando é formada uma camada de gelo nas superfícies devido à combinação entre intensa redução de temperatura e umidade do ar elevada.

Ainda segundo o Climatempo, a sensação térmica chegou a -20°C no Morro das Antenas, considerado o ponto mais alto da região de Urupema.