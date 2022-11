Brasil começa feriado com 167 pontos de bloqueios em estradas

Manifestantes ainda inconformados com o resultado das eleições presidenciais continuam obstruindo o tráfego em 167 rodovias federais no começo desta quarta-feira, 2, feriado do Dia de Finados. As informações foram divulgadas no último balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado às 6h27.

Na terça-feira, 1º, a corporação chegou a monitorar 271 bloqueios. Os protestos são realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A PRF divulgou em nota nas redes sociais, que desfez 563 pontos de protestos em rodovias espalhadas pelo Brasil desde a última segunda-feira, 31. Na noite desta terça-feira, 1, o balanço da corporação informava a existência de 190 rodovias federais bloqueadas.

Enquanto as paralisações eram realizadas pelo país, o presidente Jair Bolsonaro fez o primeiro pronunciamento, na tarde de terça. Bolsonaro agradeceu aos 58 milhões de votos e afirmou que a reação dos apoiadores é "fruto da indignação e sentimento de injustiça de como se deu as últimas eleições".