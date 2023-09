Brasil deverá ter onda de calor excepcional com 40ºC a 45ºC

A MetSul Meterorologia alerta para um episódio excepcional de calor em grande parte do Brasil nos próximos dias. As marcas esperadas nas próximas semanas devem superar os valores médios históricos de temperatura máxima em todas as cinco regiões do país com alto potencial de quebras de recordes para o mês de setembro.

A massa de ar quente deve alcançar marcas perto ou acima de 40ºC na Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Piauí e Maranhão. O pico do calor em intensidade deve se dar entre o final desta semana e o começo da semana que vem.

A MetSul Meteorologia adverte que o nível de calor esperado para os próximos dias em muitas áreas do território brasileiro atingirá patamar extremamente perigoso à saúde e à vida com elevado risco para população vulnerável, como enfermos e idosos. As recomendações dos especialistas em saúde são quase idênticas em todo o mundo diante de uma intensa onda de calor.

A primeira e mais importante, beber grande quantidade de líquidos. Manter-se hidratado ajuda o corpo a suar e manter uma temperatura corporal normal. Igualmente importante é usar roupas folgadas e leves. Vestir roupas em excesso ou roupas justas não permite que o corpo esfrie adequadamente. As queimaduras solares afetam a capacidade do corpo de se refrescar, portanto proteja-se ao ar livre com um chapéu de abas largas e óculos de sol e use um protetor solar.