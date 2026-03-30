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Brasil lança míssil hipersônico que pode impactar potências mundiais

O projeto coloca o país em uma linha de tecnologia hipersônica

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/03/2026 - 10:36 h

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Registro do veículo durante seu primeiro teste
Registro do veículo durante seu primeiro teste -

O Brasil está prestes a entrar em uma disputa na era da tecnologia hipersônica. Pesquisadores brasileiros estão lançando o programa 14-X, ligado ao PropHiper, um veículo hipersônico experimental de R$ 117 milhões, que tem sido chamado de míssil por populares.

Apesar de parecer um instrumento de guerra, o aparelho é voltado apenas à pesquisa em propulsão aspirada, aerodinâmica, materiais e controle de voo em regime extremo. Sua função principal é voar a mais de cinco vezes a velocidade do som.

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Enquanto os foguetes convencionais precisam de tanques carregados de oxigênio para chegar ao espaço, o 14-X respira o ar da atmosfera para funcionar, como um avião a jato, porém em proporções maiores e mais desafiadoras.

Qual a importância do 14-X?

Segundo informações da Agência Espacial Brasileira, do Instituto de Estudos Avançados e da Finep, o projeto teve seu marco importante em dezembro de 2021. Na época, foi lançado o demonstrador 14-X S, acelerado a cerca de Mach 6, velocidade em que o ar se torna extremamente quente.

Essa mudança no ar faz com que ele exerça uma pressão absurda sobre a estrutura, que pode ser quebrada caso não resista. O teste, realizado em em Alcântara, no Maranhão, provou que o motor consegue realizar a combustão mesmo com o ar entrando em velocidade supersônica.

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Projeção do Brasil

Apesar dos avanços em equipamentos desse porte ainda serem lentos, o veículo projeta o Brasil no campo estratégico na disputa tecnológica global, já que atualmente somente Rússia e China dominam o mercado com sistemas hipersônicos.

Caso se consolide no mercado, o Brasil poderá baratear o lançamento de satélites no futuro. Além de gerar investimentos e empregos de altíssima qualificação em empresas, ganhando peso político, industrial e simbólico no cenário global.

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