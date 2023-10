Brasil lança Plano Nacional de Transição Energética justa e inclusiva

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lançou neste domingo, 17, em Nova York, nos Estados Unidos, o Plano Nacional de Transição Energética justa e inclusiva, durante evento da Organização das Nações Unidas (ONU). Silveira defendeu que a descarbonização é urgente e a pauta deve ser uma prioridade mundial.



Em parceria com a ONU, o Brasil implementa Pactos de Energia, sendo responsável pelas temáticas do hidrogênio e biocombustíveis, com a meta de reduzir a emissão de carbono por meio do Renovabio. O ministro ressaltou a importância da responsabilidade e da colaboração entre as nações para conceber um planeta mais igualitário, justo, sustentável e digno para as suas populações e falou sobre as ações desenvolvidas pelo governo do presidente Lula.

“A transição energética coloca o Brasil no centro desse debate, não somente pelo nosso alto potencial de produção de energia limpa, mas, essencialmente, pela garra e determinação de uma população que escolheu unir e reconstruir o nosso país. Estamos fazendo o dever de casa para implementar políticas públicas que garantam um desenvolvimento pleno e sustentável. Nossa transição é norteada pelo desejo de criar um Brasil e um mundo mais humano, solidário e digno”, disse o ministro.

Em seu discurso, Silveira ainda cobrou a verdadeira disposição dos países ricos e desenvolvidos de pagar essa dívida com quem mais foi penalizado ao longo da história e questionou quanto tempo mais será necessário para agregarmos valor aos produtos verdes.



“O Brasil decidiu: não podemos mais esperar. Decidimos pela transição energética justa e inclusiva e o Brasil está cumprindo o seu papel. Estamos trabalhando para descarbonizar, ainda mais, a nossa da matriz energética. Estamos trabalhando, de maneira firme, para harmonizar desenvolvimento econômico, com frutos sociais, e respeito ao meio ambiente. O Governo do Presidente Lula voltou para recolocar o Brasil em posição estratégica no mapa mundial”, ressaltou.

Por fim, Alexandre Silveira convidou a todos a conhecerem os projetos e políticas públicas que estão sendo executados no Brasil, como o novo Luz para Todos, o programa Combustível do Futuro, o Plano de Ação do Programa Nacional do Hidrogênio e o programa de descarbonização da Amazônia.

“Nossa produção mineral será cada vez mais comprometida com a sustentabilidade. Nossa indústria está preparada para essa era de transformação. Convido a todos a investirem no Brasil. Quando vencemos, vence, com certeza, o mundo!”, finalizou o ministro.