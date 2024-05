Brasil perdeu mais de R$ 480 bi com desastres naturais em 11 anos | A TARDE

Os desastres naturais dos últimos 11 anos no Brasil tiveram um custo bilionário para o país. Segundo dados da Atlas de Desastres, que é organizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o país perdeu R$ 485 bilhões nesse período.

O valor, que leva em conta as perdas nacionais entre 2012 e 2023, representa prejuízos públicos e privados com a destruição de escolas, hospitais, estradas, empresas e perdas agrícolas. Além dos danos materiais, que representam as perdas das pessoas, que precisam se reerguer do zero depois de tragédias como a de São Sebastião, em 2022.

De acordo com o levantamento, o montante bilionário é resultado do aumento no número de extremos anunciado por pesquisadores e da falta de resposta em uma política pública de prevenção e de preparo para as mudanças.

Outro levantamento, dessa vez feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre investimento em prevenção de desastres, mostra que o valor foi caindo ao longo dos últimos anos e representa uma pequena fatia diante dos prejuízos bilionários. Ou seja, o país investe mais para remediar, do que para prevenir.

Segundo o g1, o que os pesquisadores alertam é que o custo para prevenir o desastre teria sido bem menor do que o montante perdido se houvesse atenção às mudanças climáticas.

