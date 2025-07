Brasil recebe certificação como país livre de gripe aviária

Foco foi encontrado em granja comercial no Rio Grande do Sul - Foto: Reprodução | Agência Brasil

A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) certificou o Brasil como país livre da gripe aviária em aves de produção comercial. O anúncio foi feito nessa quinta-feira, 26, após o governo brasileiro ter iniciado um processo técnico para sanar o único foco da doença registrado no país em uma granja comercial.

A certificação foi validada após análise técnica de relatório feito pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), que autodeclarou o foco erradicado, o que não valor como parecer técnico, mas é submetido para a análise do órgão.

A publicação do parecer possibilita que o Brasil retome transações comerciais e reestabeleça o status sanitário do país, levantando qualquer restrição ou sanção comercial que tenha sido imposta por parceiros. De acordo com o Mapa, 16 países já retiraram as restrições até a terça, 24.

Durante o período de sanções, a exportação de carne de frango do Brasil teve uma queda de 25% em volume na comparação com o mesmo periódo em 2024, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Foco

A restrição havia sido imposta após a confirmação da presença do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em matrizeiro de aves comerciais, no estado do Rio Grande do Sul pela primeira vez.

Apesar da detecção do vírus, o ministério alertou na época que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos.

“A população brasileira e mundial pode se manter tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados, não havendo qualquer restrição ao seu consumo. O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas)”, disse o Mapa em nota.

A partir da detecção, o governo brasileiro implementou ações de eliminação da doença, como sacrifício sanitário dos animais, desinfecção das instalações, restrição do transporte de aves e derivados, além de monitoramento numa área de 10 quilômetros. O vazio sanitário começou em 21 de maio. Depois de 28 dias sem novos casos em propriedades rurais, o país encaminhou a autodeclaração à OMSA.

Com a publicação da certificação da OMSA, o Itamaraty, em conjunto com o Mapa, enviou a autodeclaração para as autoridades sanitárias estrangeiras e agora aguarda a retomada do comércio.