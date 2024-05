Brasil reduz número de crianças que não receberam vacina da Pólio | A TARDE

Em 2023, o número de crianças que não receberam a primeira dose da vacina contra a Poliomielite foi menor do que em 2022. Um levantamento feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com base em dados do Ministério da Saúde, mostrou que, em 2022 nasceram 2,56 milhões de crianças no Brasil e foram aplicadas 2,32 milhões de primeiras doses da Pólio (VIP).

Isso significa que 243 mil crianças não receberam a primeira dose contra a Pólio. Em 2023, nasceram 2,42 milhões de crianças no Brasil e foram aplicadas 2,27 milhões de primeiras doses da Pólio Injetável. Neste ano, 152,5 mil crianças não foram vacinadas.

No Brasil, foi criado o Movimento Nacional pela Vacinação, com a estratégia de microplanejamento de acordo com a realidade de cada estado e município. Além do programa de desinformação através do programa Saúde com Ciência. De acordo com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, entre 2023 e 2024, foi registrado aumento nas coberturas vacinais de 13 dos 16 principais imunizantes do calendário do Programa Nacional de Imunizações. Além dos programas mencionados, foi lançado recentemente o “Movimento Nacional pela Vacinação na Comunidade Escolar”, levando a imunização para as escolas públicas.