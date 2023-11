Brasil registra pela primeira vez região árida de deserto | A TARDE

Mapas climáticos produzidos com dados dos últimos 30 anos apontam, pela primeir vez, que o Brasil tem áreas com clima árido, similar ao de desertos. egundo a pesquisa, isso foi causado pelas mudanças climáticas que aumentaram a temperatura da terra, associado à degradação gerada pelo uso humano.

Uma nota técnica produzida por cientistas do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), órgãos do governo federal, alerta que o índice de aridez cai a patamares inéditos, aumentando áreas em desertificação.

O documento já foi entregue ao MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) e demais órgãos que devem compor o plano de ação de mitigação ao problema.

"Nosso levantamento utilizou dados até 2020, e no novo mapa aparecem essas áreas áridas, mais precisamente na região norte da Bahia. A gente nunca tinha visto isso antes, essa é a primeira vez", diz Javier Tomasella, pesquisador do Inpe e coordenador do estudo.