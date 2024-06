Brasil será 1º país no mundo a ter 'modo ladrão' em celulares Android; veja como

Para o 'modo ladrão' ser ativado, o aparelho deve estar rodando Android 10 ou superior. - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A Google oficializou nesta terça-feira, 11, o lançamento do "modo ladrão" no Android, criado para combater roubos. A novidade bloqueia a tela do celular ao identificar que alguém o arrancou de sua mão abruptamente.

O lançamento no país foi confirmado durante o Google For Brasil 2024, evento anual da big tech para apresentar suas novidades para o mercado local.



O Brasil é o primeiro país no mundo a receber esse recurso, que estará em fase de teste a partir de julho para alguns usuários. Para ser ativado, o aparelho deve estar rodando Android 10 ou superior.

A empresa explicou que o próprio celular identifica a ação de roubo usando inteligência artificial e o acelerômetro, sensor que mede vibração e aceleração. Assim que o criminoso puxar o aparelho de sua mão, o dispositivo bloqueia a tela e ele só poderá ser ativado novamente com a senha.

Segundo o Google, a tecnologia pode identificar fugas a pé, de bicicleta, de moto e carro. A mensagem "Possível roubo detectado: este dispositivo foi bloqueado automaticamente para proteger seus dados" é exibida logo após o roubo.

Vale lembrar que o governo federal já tem o app Celular Seguro, que também visa inibir roubo e furto de celulares. Com ele, a vítima pode avisar de uma vez várias instituições parceiras do governo, como a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e bancos sobre o ocorrido.